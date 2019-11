​Arresto cardiaco a scuola: il 14enne esce dal coma. Il papà: «Un miracolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTE (PADOVA) - «Nostro figlio si è svegliato dal coma farmacologico. I medici sono stupefatti. Dicono che è quasi un miracolo grazie anche all'intervento del personale della scuola». Non riesce a trattenere la sua gioia, nel pronunciare queste parole, il papà dello, che la settimana scorsa ha avuto un arresto cardiaco mentre faceva ginnastica nella palestra della scuola, durante le ore di Educazione fisica. A salvargli la vita, è stato il suo professore Massimo Donato, che assieme a un collaboratore scolastico, anche lui esperto di primo soccorso, gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca in attesa dei medici del Suem, che poi l'hanno rianimato oltre un'ora. «Massimo è l'angelo custode di nostro figlio. Tutti ce l'hanno detto. Senza di lui ora non saremmo qui a dire che il mio ragazzo ha riaperto gli occhi» spiega il padre.