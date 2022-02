Imprenditore aggredito in azienda: arrestato 23enne dopo collutazione con i Carabinieri

ESTE - Aggredisce in azienda imprenditore 50enne, titolare di una ditta, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso e l'impianto di videosorveglianza, si oppone a forza di calci e pugni ai Carabinieri del Radiomobile che, unitamente a quelli della Stazione di Ponso erano giunti sul posto: un moldavo di 23 anni senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali (i militari hanno riportato lievi lesioni).