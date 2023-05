ESTE (PADOVA) - Allarme droga e alcol tra i giovani. A lanciarlo sono stati negli ultimi giorni i carabinieri del Nas di Padova che, unitamente ai colleghi della territoriale di Este , sono andati a fare un sopralluogo in via Atheste , dove alcuni fondi di proprietà di una cordata cinese venivano affittati per organizzare abusivamente feste private.

La festa abusiva

S ubito, la notte tra il 20 e il 21 maggio , i militari hanno capito che i 400 giovani ammassati all’interno, quasi tutti minorenni, non erano stati invitati a una festa, ma avevano pagato un biglietto per partecipare alla serata. L’attività investigativa ha consentito di scoprire che un acconto al biglietto gli interessati l’avrebbero pagato online, per poi chiudere il pagamento in presenza versando 15 euro a testa. All’interno dei fondi trasformati in un vero e proprio circolo con tanto di dj, si potevano acquistare bevande , anche alcoliche. Nessuno degli organizzatori si sarebbe interessato dell’età dei partecipanti , anche se c’è il divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche ai minori . L’operazione di sabato notte è tutt’altro che chiusa e ulteriori sorprese potrebbe giungere a stretto giro. Ad oggi sono stati denunciati in concorso i tre titolari delle mura, tutti cinesi , e un uomo di Este che ha organizzato l’evento , per apertura abusiva di luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Le indagini dei carabinieri