Este. Fuga di gas Gpl: esplosione e incendio nel garage di casa

ESTE (PADOVA) - Alle 11 circa di domenica 7 marzo 2021, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cortona in località Deserto ad Este per un'esplosione e un incendio all’interno di un garage distaccato dall’abitazione principale per una probabile fuga di gas GPL: ustionato un uomo.

I pompieri arrivati da Este con un autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato il materiale depositato all’interno del garage suddiviso in tre zone. Il ferito, un 61enne, già fuori dal garage all’arrivo dei soccorsi è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito al centro grandi ustioni di Padova. L’esplosione ha divelto il basculante e i muri di tamponamento interno del garage. Il comandante dei vigili del fuoco di Padova, Cristiano Cusin sul posto per un sopralluogo. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi sono terminati dopo circa 2 ore.

