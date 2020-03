ESTE - Il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Este ha denunciato per detenzione di eroina un ventisettenne fermato nel corso di una operazione di verifica delle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus. L'operazione dei militari dell'Arma è scattata verso l'una dell'altra notte in via Atheste. Il giovane, apparso ai carabinieri in evidente stato di agitazione, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 21 grammi di eroina, conservati in un involucro di chellophan, subito sequestrati. Al termine delle consuete formalità il 27enne, S.S., domicialiato ad Este, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA