ESTE - Si incendia il materasso, muore una donna di 96 anni a Este in via Ariosto. La donna abitava da sola. Secndo i primi accertamenti dei Carabinieri, un corto circuito al ventilatore avrebbe causato l'incendio del materasso del letto dove la donna riposava.

IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA