“Bella ciao” fuori programma: il sindaco si toglie la fascia tricolore

di Nicola Benvenuti e Maria Elena Pattaro

ESTE -durante la commemorazione del, indignata per la «mancanza di rispetto» di chi ha iniziato a cantare proprio quando lei stava per riprendere la parola. Ieri mattina a Este la Festa della Liberazione è finita in bagarre. Una bagarre figlia della strumentalizzazione politica di cui la canzone partigiana è oggetto a livello nazionale, con pesanti ripercussioni anche su piccola scala. Alle 10.30 il corteo formato da autorità, associazioni e cittadini si è radunato davanti all'ex collegio vescovile per un omaggio alla lapide dei caduti della Resistenza. Al microfono si sono alternati il sindaco e il vicepresidente provinciale dell'Anpi Maurizio Angelini, a cui da scaletta doveva seguire l'intervento conclusivo del primo cittadino. Ma proprio in quel momento da alcuni dei presenti (tra cui esponenti del Pd, rappresentanti di Libera, Anpi e associazioni locali) si è levato il coro Bella ciao. Vani i