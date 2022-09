PADOVA - Un esposto sul presunto "scandalo delle provvigioni" nella Federciclismo è stato depositato anche in Procura a Padova. Le altre procure coinvolte sono Roma, Milano e Vicenza. Il presidente Cordiano Dagnoni è finito nella bufera in merito ai 106 mila euro, che dovevano essere liquidati a una società irlandese per la mediazione nella ricerca di alcune sponsorizzazioni.

I fatti

A sollevare il polverone è stata la vicepresindente Norma Gimondi (figlia del campione Felice), unica a chiedere spiegazione sull’operazione e a manifestare la sua contrarietà. Il suo intervento al Consiglio federale è dello scorso 27 di agosto e a qualcuno non sarebbe andato a genio. Non solo, un consigliere la avrebbe aggredita verbalmente tanto da convincerla a dare le dimissioni. Tutto è emerso il 4 di agosto, quando ai consiglieri federali è stato inviato per approvazione il verbale del 18 giugno dove, a sorpresa, è saltato fuori il punto 3.6, mai discusso. Insomma, come ha sottolineato anche Norma Gimondi, si è trattato di una delibera fantasma. Cosa si prevedeva? Un contratto di procacciamento di sponsor con la Reiwa Management Limited e una provvigione di 106 mila euro.

La denuncia

Ad avere tutte le carte in mano di quanto starebbe accadendo in seno alla Federazione Italiana Ciclismo è anche il sito ciclismoweb.net, che per primo ha scoperchiato l’affare forse non lecito. Ed è stata proprio la redazione del giornale on line a spedire gli esposti nelle procure, tra cui anche quella di Padova. Motivo? Una delle aziende contattate dalla società irlandese sarebbe padovana. In totale per il 2022 la Reiwa Management Limited avrebbe procacciato per la Federciclismo un milione di euro di sponsor. Tuttavia non è ancora chiaro in quale reato sarebbe incappata la Federazione ciclistica italiana. L’ipotesi più accreditata sarebbe il peculato. Intanto l’esposto arrivato a Padova non sarebbe stato assegnato, al momento, ad alcun pubblico ministero.

La società

La Reiwa Management Limited ha sede a Dublino e il suo direttore è Nigel D’Arcy. Mentre uno dei soci è Claudio Tessera, già noto proprio alla Procura di Padova per l’inchiesta a carico del medico Ferrari. Tessera all’epoca dei fatti risultava rappresentante della T&F Sport Management, una società con sede a Montecarlo e specializzata nei diritti d’immagine dei corridori. L’indagine però non ha portato a nessuna conseguenza penale. La società irlandese, contattata dalla Federazione Ciclista Italiana, ha come obiettivo quello di fornire servizi di marketing integrati per un’ampia gamma di sport.

La giustizia sportiva

La vicenda adesso potrebbe finire anche nel mirino del Coni, che ha compiti di vigilanza sulle federazioni. E del resto Norma Gimondi, dopo avere sollevato il caso davanti al Consiglio federale della Fci, ha subito avvisato il presidente Malagò. Gimondi ha fatto sapere di non essere una persona di compromessi, aggiungendo che Dagnoni e gli altri consiglieri dovrebbero dimettersi in massa.