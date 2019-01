Gare e sfilate per Fido all'esposizione internazionale canina

di Massimiliano Granato

PADOVA - Il 2019 si apre in Fiera con la 55. edizione dell', che avrà luogo sabato e domenica nei padiglioni 7 e 8. La manifestazione è organizzata dallo storicoaderente all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. L'evento vedrà sfilare ben 1.750 esemplari di ben 248 razze diverse, che saranno suddivise in dieci gruppi. I cani saranno valutati nei 15 ring da diciotto giudici internazionali provenienti, oltre che dall'Italia, da vari paesi europei, oltre agli Stati Uniti, per un totale di otto Paesi rappresentati. Per gli stranieri sarà la prima volta che giudicano un'esposizione in Italia.