Fuga di gas, abitazione saltata in aria: si cercano dispersi

PADOVA - Paura questa mattina in via Rienza, zona Altichiero a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata avvenuta durante la notte.Sono in corso i controlli da parte del personale dei Vigili del Fuoco intervenuti dacon 18 operatori, delle parti non raggiunte per escludere del tutto la presenza di persone all’interno dell’abitazione. La casa viene utilizzata saltuariamente dai proprietari e questa notte pare fosse disabitata.L'esplosione per una probabile fuga di gas e questa mattina se ne ha avuta notizia, quando alcuni passanti hanno allertato la sala operativa del 115. Le delicate operazioni di soccorso e controllo per il pericolo di crollo di tutta la struttura sono durate a lungo.