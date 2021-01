Esplosione questa mattina in una villetta nel Padovano: in casa c'erano marito e moglie Foto

SAN GIORGIO IN BOSCO - Esplosione in una villetta alle 7.40 di questa mattina nella frazione di Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, nel Padovano. Nell'abitazione si trovavano marito e moglie, di 88 e 85 anni.

Villetta esplosa

Lo scoppio, secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato da una perdita di Gpl, che alimenta gli impianti del piccolo stabile dove i due vivevano. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del Suem.

