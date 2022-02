Esplosione nel laboratorio di chimica dell'Università, ferita una ricercatrice

PADOVA - Alle 13.40 di oggi, giovedì 17 febbraio, paura in un laboratorio del dipartimento di chimica dell’università di Padova per lo scoppio di un contenitore sotto pressione: una ricercatrice è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza il laboratorio che ha subito dei danni ad una vetrata e una controfinestra, mentre la donna è stata presa in cura dal personale del SUEM e trasferita in ospedale per ulteriori controlli.

Le cause dello scoppio avvenute durante delle prove di laboratorio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’università. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.