Casa esplosa per il tubo del gas difettoso: Lucrezia è morta nella notte

GALZIGNANO (PADOVA) - Non ce l'ha fatta la donna coinvolta nell'incendio della propria abitazione. Lucrezia Cavestro, 86 anni, è morta questa notte in ospedale. La donna, ricordiamo, era stata soccorsa dai vicini di casa che poco prima della mezzanotte di lunedì erano accorsi, dopo aver sentito una terribile esplosione, nella sua abitazione in via Valsanzibio a Galzignano Terme . I pompieri arrivati da Abano e da Padova con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento l'incendio, che ha completamente devastato la cucina. L'esplosione, causata dall'incendio e dalla perdita di gas GPL dovuta probabilmente al coinvolgimento del tubo di gas, ha divelto porte, vetri e finestre dell'abitazione. La donna era stata intanto stabilizzata dal personale sanitario del Suem e portata in ospedale, dove nella notte è deceduta.

