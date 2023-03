Sant'Urbano. Lo strazio della mamma di Alina: «Fatemela vedere». Il cognato "eroe" tra le fiamme per salvarli

SANT'URBANO - «Voglio vederla, voglio vederla». Le urla della mamma di Alina Crenicean squarciano il cielo. I parenti le accarezzano la testa. Sono scene strazianti davanti all'abitazione esplosa questa mattina, domenica 26 marzo, alle 8 in via Gorghi nella quale ha perso la vita la donna di 36 anni scesa in cucina a preparare la colazione.

«Andiamo via, andiamo in ospedale dai bambini» continuavano a ripetere le nuore. Ma lei non voleva staccarsi da sua figlia, da quell'abitazione ridotta a macerie, anche se le onoranze funebri avevano già portato via il corpo.

Il fratello di Michelangelo (il marito di Alina) Alberto, parla con i carabinieri, va avanti e indietro da quella casa semi distrutta. I capelli sono scompigliati, qualche ciocca è bruciata. È stato lui a tentare di salvare la famiglia. Appena sentito lo scoppio si è precipitato fuori casa. E ha visto l’orrore. I muri crollati, le fiamme altissime. "Eroe” lo hanno definito i vigili del fuoco per essersi gettato tra le fiamme per salvare la famiglia.