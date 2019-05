Boato nella notte, salta il bancomat e rischi stabilità nell'immobile

PADOVA - Boato e paura nella notte alla Guizza. Poco prima delle 4.45 i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti in piazzale Cuoco a Padova per la verifica statica di uno stabile dopo l’esplosione di un bancomat per un tentativo di furto. I pompieri accorsi dalla centrale hanno eseguito una verifica dell’ufficio che ha subito ingenti danni interni agli arredi ed esterni alla vetrata, senza tuttavia causare danni alle strutture portati dell’edificio.



Le operazioni di soccorso e verifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto la polizia di stato.

