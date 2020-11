Esplosione nel pomeriggio: appartamento in fiamme, ustionato l'inquilino 41enne

PADOVA - Terribile incendio con un ustionato oggi pomeriggio, domenica 22 novembre, a Padova. In via Sette Martiri al civico 146 è andato a fuoco un appartamento, in una palazzina di tre alloggi. L'uomo che vi abita, un 41enne, è riuscito ad uscire ma è stato portato d'urgenza in ospedale perché è rimasto in parte ustionato e inoltre è stato intubato per aver respirato fumo. I due appartamenti vicini non erano occupati e non sono stati interessati dalle fiamme. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per chiarire la dinamica della violenta esplosione avvenuta nel pomeriggio di oggi.

Ultimo aggiornamento: 18:58

