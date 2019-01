Esplosione nella notte, fanno saltare il banconmat delle Poste e fuggono col bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa notte alle 4 a Saccolongo: i carabinieri sono intervenuti all’ufficio postale di via Colli euganei dopo l'allarme lanciato dai vicini.Poco prima, ignoti utilizzando dell’esplosivo avevano fatto deflagrare lo, asportando il denaro ivi contenuto ammontante a circa 30.000 (trentamila) euro. l’esplosione provocava altresi’ danni all’interno dell’’ufficio postale. Sul posto interveniva personale della sezione rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di padova per gli accertamenti tecnici.L’allarme era stato dato al 112 dai residenti che hanno visto fuggire una Bmw con a bordo alcune persone. Gli investigatori visioneranno i filmati delle telecamere per ricostruire l’evento.