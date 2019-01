Il diavolo e l'esorcista della basilica del Santo: «Molti per paura non dormono la notte»

di Luca Marin

ALTA PADOVANA - «Vivere cristianamente non è una scampagnata e il demonio che agisce nei nostri pensieri e nella nostra mente ci allontana dall'amore di Dio. Per vincere il male dobbiamo mettere il nostro cuore in pace, pregare con fede e affidarci al Padre che ci ama e ha sconfitto Satana liberandoci con il sacrificio di suo figlio dal maligno». Chi si aspettava una serata suglie sugli interventi straordinari del demonio nella vita dei comuni mortali è rimasto a bocca asciutta all'auditorium della casa di spiritualità dei santuari antoniani. Il relatore del ciclo di incontri Liberami dal male, voluto dal liturgista padre Joao,, non ha stupito con effetti speciali le oltre 150 persone paganti presenti in sala.