Appuntamento con l'esorcista: lui è don Renzo, tra i massimi esperti di angeli e demoni

di Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOSAMPIERO - Arriva. Giovedì e venerdì prossimi torna a, nella parrocchia di San Marco,Da giovedì il sacerdote conosciuto soprattutto per le sue preghiere di guarigione e liberazione, sarà ospite del parroco di San Marco don Bruno Bevilacqua. Tutto il giorno sarà a disposizione dei fedeli per udienze personali con ascolto delle confessioni e benedizioni mentre alla sera, alle 20.30, celebrerà una messa in chiesa con la predicazione sui novissimi, gli elementi ultimi e decisivi cui va incontro l'uomo alla fine della vita.Ogni anno la piccola chiesa di San Marco si riempie all'inverosimile per ascoltare e chiedere grazie al prete guaritore, in particolare alla sera. Don Renzo da anni è un amico di don Bruno che ricambia l'affetto e la stima personale. «Le persone che vengono anche qui a Camposampiero sono in grande sofferenza-ci spiega il parroco di San Marco -chiedono soprattutto di essere accolte e ascoltate. Sono persone come tutti, sole e talvolta in, che cercano una parola rassicurante per affrontare i problemi di tutti i giorni e trovare forza per vivere la fede quotidiana. Sono pochi i credenti che arrivano qui a Camposampiero alla spasmodica ricerca del miracoloso o dello strepitoso- ammette don Bevilacqua-anch'io vedo che c'è tantanell'affrontare le difficoltà della vita. Tanti hanno bisogno di essere aiutati e sostenuti nelle battaglie della propria esistenza. Don Renzo Lavatori, oltre ad essere uno dei più grande esperti di demoni e angeli, è un sacerdote preparato che si mette in ascolto e consiglia come un padre saggio e disponibile»...