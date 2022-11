PADOVA - Nel mezzo del viavai mattutino di genitori, bambini e persone dirette al lavoro e all’ospedale, si è abbassato i pantaloni e si è masturbato lungo la strada. Il tutto a pochi metri da un asilo. Una mossa valsa l’arresto e la detenzione ai domiciliari per l’esibizionista 29enne, che già in passato aveva avuto noie con la giustizia per analoghi comportamenti. La scena si è svolta venerdì mattina in via Gustavo Modena, a due passi da piazzale Pontecorvo. Tra i genitori che trascinavano via i figli e qualche passante che si è scagliato a male parole contro il maniaco, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha ammanettato il giovane uomo.



LE SEGNALAZIONI

Erano le 7.30 dell’altro ieri. Un orario in cui in via Modena è particolarmente frequentata. Trovandosi tra piazzale Pontecorvo e via Bartolomeo d’Alviano, sul retro del policlinico, è percorsa da molti automobilisti alla ricerca di parcheggio e da altrettanti pedoni diretti dentro l’ospedale. Ma è anche punto di transito per tanti genitori che a quell’ora cominciano ad accompagnare i figlioletti al vicinissimo asilo della parrocchia di San Prosdocimo, che affaccia proprio sulla rotatoria con la porta Pontecorvo.

Nel pieno dei viavai un ragazzo di 29 anni, residente a Padova, ha raggiunto a piedi via Modena e, fermatosi in centro al marciapiede, si è abbassato pantaloni e boxer, masturbandosi davanti ai passanti. Un siparietto andato avanti per diversi minuti nonostante le grida, gli insulti e i lamenti degli involontari spettatori, esterrefatti. Diversi genitori hanno allungato il passo trascinando via i bambini, mentre vari passanti urlavano all’esibizionista di coprirsi e smetterla, anche facendogli presente la vicinanza dell’asilo.

A quel punto sono scattate alcune chiamate alla centrale del Numero unico emergenze (112), che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia.



I PROVVEDIMENTI

Quando gli agenti hanno raggiunto via Modena, il 29enne era ancora impegnato nella sua performance. Una volta fatto rivestire, è stato caricato sull’auto di servizio per evitare che la situazione – vista la rabbia di alcuni presenti – potesse degenerare. L’uomo è quindi stato trasferito in questura per essere identificato. Si è così scoperto che alle spalle aveva già un precedente per atti osceni: il reato è depenalizzato e in quell’occasione era stato colpito da una sanzione amministrativa (che può arrivare fino a 30mila euro, come previsto dal Codice penale, ndr). Non così è andata però stavolta.

L’altro ieri infatti il 29enne si è masturbato accanto a un asilo, ossia “nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori”, rendendo concreto il rischio che qualche bambino potesse assistere alla scena. In questo caso la legge prevede l’arresto e una pena che può arrivare fino a quattro anni e mezzo di reclusione. Così è stato per il giovane uomo: è stato arrestato con l’accusa di atti osceni e nei suoi confronti, visto anche il precedente specifico, il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari.

Nell’estate 2021 diverse donne avevano denunciato la presenza, lungo l’argine di Terranegra, di uno sconosciuto che le aveva molestate spuntando dall’erba lungo la riva e masturbandosi.