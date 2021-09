Sbagliano il sentiero di rientro dal Pelmo, due ragazze nel panico chiedono aiuto

VODO DI CADORE - Due escursioniste in difficoltà oggi 3 settembre, verso le 15.30, sotto il Pelmo. Salite da Malga Ciauta, a 1550 metri di quota, per il sentiero fino al Rifugio Venezia, le due ragazze di 25 e 21 anni di Padova, pensando poi di rientrare alla macchina, avevano però preso la strada bianca che porta a Tiera. Arrivate all'altezza del Capitello della Madonna a 1.100 metri, stanche e la più giovane parecchio agitata, contattano il 118. E' intervenuto il Soccorso alpino di San Vito di Cadore: una volta capito il punto in cui si trovavano, una squadra le ha raggiunte in fuoristrada e e ha riaccompagnate fino a Malga Ciauta.