di Lorena Levorato

PADOVA -, Leo per gli amici, ha 37 anni ed è attaccato ad un respiratore a causa della distrofia muscolare. La vita tranquilla, come dice lui, non gli è mai piaciuta. Il suo nome d'arte è, dove Tek sta per Techno, la musica che, da disc jockey, fa ascoltare. Ma la sua passione si scontra purtroppo con le tante porte chiuse di chi non lo chiama in consolle, a mixare brani, proprio a causa della sua disabilità e delle sue condizioni fisiche, che, a quanto pare, non sono gradite nei locali notturni.«Il mio sogno dice Leonardo DJ Tek che vive a Padova - è quello dioppure ad eventi come lo Sherwood festival o a quello di musica elettronica, il Tomorrowland, in Belgio, o ai rave party. Nonostante i rifiuti non demordo e ringrazio il mio amico Stefano per la straordinaria opportunità che mi regala». L'amico di Leo è, che ogni tanto gli affida l'intrattenimento musicale della serata. «Leo è nostro cliente da quando abbiamo aperto, tre anni e mezzo fa dice Stefano Zampieri e siamo diventati subito amici. A noi, e ai nostri clienti, la sua musica e la sua presenza qui nel locale fanno solo piacere e credo sia un'occasione da non perdere sentirlo suonare. Leonardo è un ragazzo in gamba, ha un cuore grande. E dal punto di vista professionale è davvero bravo e mette della bella musica. Con Leo Tek DJ in consolle le nostre serate sono sempre speciali»...