Esce di strada, si cappotta e resta incastrato tra le lamiere: trasportato con l'elicottero, è grave

ANGUILLARA - Esce di strada, si cappotta con l'auto e resta incastrato tra le lamiere. L'incidente è successo oggi, 4 gennaio, alle 15:20 in via Santo all'incrocio con via Tabacchificio ad Anguillara Veneta. L'auto è finita rovesciata fuori dalla sede stradale e il conducente è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Rovigo e Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’autista rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno anche proceduto con l’autogrù al recupero dell’auto, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.