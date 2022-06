PADOVA - Un occhio a domani - 22 giugno - e un occhio a settembre. L’Ufficio scolastico provinciale lavora su due fronti: da un lato sono stati definiti tutti i dettagli per l’esame di maturità (ieri sono stati sostituiti 3 presidenti di commissione bloccati a casa con il Covid) e dall’altro sono stati messi a punto gli organici in vista del prossimo anno scolastico. È il ritorno alla vera normalità dopo due anni di pandemia, con la speranza che l’ultimo aumento dei casi non condizioni ulteriormente i piani scolastici.



L’ESAME

I maturandi che si apprestano a svolgere l’esame nei 38 istituti superiori padovani sono 7.315: di questi 3.443 sono iscritti ai licei, 2.907 agli istituti tecnici e 965 ai professionali. Le commissioni impegnate saranno in tutte 173. Si parte domani mattina alle 8.30 con le prove scritte, giovedì con le seconde prove e poi da lunedì il via agli orali.

«La mascherina non sarà obbligatoria ma nei casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento è fortemente raccomandata» ricorda il provveditore Roberto Natale. Il bilancio di fine anno è molto positivo: «Tutto è filato liscio perché abbiamo sempre seguito un faro: la scuola in presenza. Ce l’abbiamo fatta, anche quando lo scorso inverno il virus è tornato a picchiare duro. I protocolli sanitari sono stati adeguati all’esigenza di rimanere nelle aule scolastiche. Ci siamo riusciti con la collaborazione di insegnanti, alunni e famiglie».

Ora l’attenzione si sposta sulla maturità. «È stato giusto ripristinare la prova scritta mentre per la seconda prova è stata lasciata maggior flessibilità agli istituti - ricorda Natale -. Mi sembra davvero un ottimo compromesso. Adesso siamo concentrati sugli esami e appena saranno terminati inizierà la fase delle assunzioni di quei docenti che avranno superato il concorso. Infine ci occuperemo delle supplenze. Si correrà anche quest’estate, come sempre».

A SETTEMBRE

Intanto ecco i numeri ufficiali del prossimo anno scolastico. Ai licei saranno iscritti 18.747 alunni di prima e il dato più alto riguarda l’indirizzo “scientifico - scienza applicate”, seguito dallo scientifico tradizionale e poi dal linguistico. Gli alunni che si iscrivono a scienze umane sono molti di più rispetto a quelli che scelgono la strada del liceo classico.

Troviamo poi 15.053 nuovi studenti iscritti agli istituti tecnici: gli indirizzi tecnologici contano 9.236 “matricole”, quasi il doppio rispetto a quelle degli indirizzi economici. Ci sono anche 5.502 studenti che entreranno agli istituti professionali. Parliamo complessivamente di 39.302 ragazzi pronti ad affacciarsi alla scuola superiore, un dato in tendenza con gli ultimi anni mentre il vero calo - dettato dalla diminuzione delle nascite - lo si trova alle elementari.

GLI INSEGNANTI

In tutta la provincia considerando ogni tipo di scuola si registra un calo di 1.678 iscritti e di conseguenza le cattedre assegnate saranno 32 in meno rispetto ad oggi. Attenzione, però: alle superiori, dove da anni si registra il problema delle classi troppo numerose, ci saranno 9 studenti in meno ma ben 67 docenti in più. Lo scopo è doppio: rispettare più agevolmente le distanze anti-contagio e favorire un maggior coinvolgimento didattico. Le assunzioni estive aiuteranno a concretizzare il piano.