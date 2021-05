PADOVA - La ricchezza esiste. E quando si muore senza figli il problema è destinarla. A Padova gli Sgaravatti non sono un nome, ma una leggenda. Hanno creato giardini per i magnati russi, per gli emirati, per la villa Certosa di Berlusconi. Il loro patrimonio è enorme. Alberto Sgaravatti, erede di un ramo d’azienda, se n’è andato così come la moglie Renata Cappellato. Il primo senza fare testamento, la seconda scrivendone due in un anno. E...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati