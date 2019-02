Epilessia, i cani aiutano a prevedere le crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA Un farmaco a base di derivati della cannabis come terapia, già in uso sperimentale e che dovrebbe essere immesso sul mercato entro fine anno, e. Sono solo due tra i numerosi sviluppi del convegno internazionale «Update in epilettologia» in programma all'Orto Botanico, promosso dall'Associazione italiana contro l'epilessia Veneto e dalla Lega italiana contro l'epilessia. Due giorni per un duplice obiettivo: sensibilizzare e informare sul tema di una malattia ancora al centro di pregiudizi. L'epilessia rimane un argomento ancora troppo spesso tabù, nonostante sia la patologia neurologica più diffusa. In Veneto l'epilessia colpisce 40mila persone, così suddivise per provincia: Padova 7.680, Verona 7.520, Treviso 7.200, Vicenza 7.040, Venezia 6.960, Rovigo 1.920, Belluno 1.680.