Il padovano di 27 anni che affronterà il Mongol Rally... con una Panda

di Alberto Zuccato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il gusto del viaggio e dell'avventura,l'ha sempre avuto. Questa volta però sta per andare oltre. Nato a27 anni fa, Zecchin si appresta infatti a disputare ilIl Mongol Rally, che si disputa dal 2002, è non competitivo e a scopo di beneficenza, non è previsto un premio per i primi arrivati, l'organizzazione non fornisce alcun tipo di assistenza tecnica, organizzativa o medica durante il percorso. Per poter partecipare a questa impresa, il ventisettenne si è perfinodal lavoro.Ma andiamo con ordine. Come nasce questa passione? «Nasce dopo la scuola superiore dice Enrico - una prima esperienza l'ho avuta andando in Australia; successivamente ho continuato a viaggiare completamente da solo: