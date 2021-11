TOMBOLO (PADOVA) - L'uomo da 3,7 miliardi di dollari amava giocare a carte, però mai a soldi. Quelli preferiva regalarli, «ma no schèi: euro», puntualizza Roberto Beghetto, un anziano che scoppia piangere come un bambino, non appena sente nominare Ennio Doris: «Un grande uomo, che nella sua vita ha fatto tanto bene per tutti. Ricordo che tanti anni fa mia figlia aveva un brutto male e lui ha telefonato a non so quanti medici, pur di aiutarci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati