VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Il papà arriva in moto. Lo stesso mezzo sul quale ha perso la vita suo figlio, Emanuele Piccolo, a soli 18 anni. Prende la mano della compagna e la stringe di fronte alla chiesa di Murelle a Villanova di Camposampiero, mentre la bara viene portata in chiesa. La maglia della sua squadra è appoggiata al di sopra, quella squadra con cui doveva allenarsi il giorno in cui è morto (video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)