"Il Dottore" voleva fuggire: pronto a pagare 100mila euro per il passaporto di Panama

di Marco Aldighieri

PADOVA - Il Dottore,36 annidi via San Francesco, poco prima di essere arrestato voleva. Attraverso una, lui soprannominato nel deep web, ha contattato un'agenzia sudamericana per avere il: costo dell'operazioneda versare in Ethereum, una moneta virtuale. E poi il re della marijuana e dell'hashish in città, aveva come obiettivo quello di aprire una società offshore tra la Repubblica Dominicana e l'isola caraibica di Santa Lucia, dove depositare i bigliettoni frutto dello spaccio. Ma il suo sogno di fuggire in Sud America con una montagna di soldi, è tramontato la mattina del 9 ottobre dell'anno scorso quando la polizia gli ha stretto le manette ai polsi. Era il 16 settembre del 2017 quando Lovato, condannato a 7 anni e 8 mesi per, attraverso la casella di posta elettronica wawels@protonmail.com ha scritto alla società panamense Spectra. Nome evocativo, che ricorda l'agenzia del male Spectre dei mitici film di 007, ma dove dietro c'è l'ufficio di