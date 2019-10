di Gabriele Pipia

PADOVA - Cercavano unche parasse i tiri avversari, ma ora si trovano loro stessi a dover parare le bordate che arrivano dall'esterno. E non si tratta, in questo caso, di azioni da gol. I responsabili dell'si trovano al centro di un caso politico per aver estromesso dalla propria, trentasettenne esponente di Fratelli d'Italia e presidente del circolo di Cadoneghe. La giocatrice aveva cominciato ad allenarsi da pochi giorni, ma all'interno dell'associazione più di qualcuno ha notato subito alcuni post contro i migranti che aveva condiviso sul proprio profilo Facebook. Oltre a questi, anche un like che la Bello avrebbe messo ad una pagina con frasi di Mussolini. Una posizione politica inconciliabile, secondo i vertici dell'associazione, con i valori del Quadrato Meticcio, che nel proprio statuto fa riferimento all'impegno contro il razzismo e all'inclusione dei migranti.