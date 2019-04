Elisabetta Gardini: «Lascio Forza Italia, non mi riconosco più»

PADOVA - L'europarlamentare padovana di Forza Italia, Elisabetta Gardini, 62 anni, annuncia il suo addio al partito. «Lascio Forza Italia - fa sapere - È naturalmente una decisione dolorosa, che ho preso dopo una lunga riflessione e dopo aver constatato che le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo. Ringrazio il Presidente Berlusconi per l'affetto e la stima che mi ha sempre dimostrato e che sinceramente ricambio. Ma l'azione politica non poggia sulla mozione degli affetti».

