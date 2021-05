PADOVA - Incidente oggi pomeriggio, domenica 2 maggio, all'aeroporto Allegri di Padova. Un elicottero, in fase di atterraggio, per via di una manovra sbagliata del pilota ha urtato la pensilina del distributore di carburante. Nell'impatto l'elicottero è rimasto danneggiato. Il pilota è illeso. Sul posto è arrivata la squadra antincendio della struttura.