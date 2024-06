PADOVA - In occasione delle elezioni europee del prossimo fine settimana il Comune abolisce le file divise tra uomini e donne per accedere ai seggi ed è subito polemica. Il provvedimento è legato ad una mozione approvata in consiglio comunale qualche mese fa e finalizzata ad eliminare ogni di discriminazioni nei confronti delle persone transessuali. La città del Santo con questa disposizione diventa, assieme a Milano, la prima città in Italia ad introdurre questo provvedimento.

Disagio dei trans, abolite le file divise tra uomini e donne

Fino ad ora infatti, all'entrata dei seggi, donne e uomini dovevano mettersi in file diverse per poi ritirare la scheda elettorale e per la registrazione che, da sempre, viene fatta in elenchi distinti tra uomini e donne. Una procedura che, secondo l'amministrazione, può creare disagio alle persone in transizione. Da qui la decisione di dar vita ad un'unica coda. «Molte persone in transizione hanno segnalato questa problematica, dicendo di non voler andare a votare perché si sentono a disagio - ha spiegato ieri l'assessora ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini -. Anche in virtù della mozione approvata in consiglio, abbiamo deciso di adottare questa soluzione. Le legge prevede che gli elenchi siano divisi in uomini e donne, con un po' di buona volontà, nel rispetto di tutti, credo che anche questa disposizione potrebbe essere cambiata».

La polemica

La novità, però, non convince la capogruppo della Lega Eleonora Mosco. «Non condivido assolutamente questo tipo di scelta - ha scandito l'esponente del Carroccio -. Confido nel buon senso dei presidenti di seggio perché possano rispettare la legge e non subiscano questo imposizioni arbitrarie. Ritengo che l'amministrazione dovrebbe farsi carico dei veri problemi dei padovani».

Al voto

Intanto tra sabato e domenica a essere chiamati al voto saranno 160.610 padovani. La novità di quest'anno riguarda gli studenti fuori sede che potranno esercitare il loro diritto al voto nella città che hanno scelto per studiare. I numeri dicono che ci sono 85 giovani padovani che potranno votare lontano da casa. In 33 lo potranno fare nella circoscrizione ovest, 23 in quella est, 23 nella circoscrizione centro, 3 in quella meridionale e 3 in quella delle isole. Saranno 115, poi i fuori sede che potranno votare a Padova. Per loro è stato individuato il seggio della primaria Luzzato Dina in via Gradenigo. Potranno votare anche 586 nuovi italiani che hanno ottenuto la cittadinanza a partire dal primo gennaio 2024. Per il momento non ci sono problemi di defezioni con gli scrutatori presidenti e segretari che, divisi tra 206 seggi, saranno oltre 1200.