PADOVA - Il candidato del centrosinistra alla Regione Veneto Arturo Lorenzoni stamane ha votato da casa sua, a Padova, perchè in quarantena dopo la positività al Covid. È stato predisposto un tavolino in giardino dove Lorenzoni ha ricevuto da due operatori sanitari le schede per esprimere le sue preferenze elettorali.

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA