PADOVA - Nessuno degli altri sette candidati in corsa per il ruolo di sindaco entrerà in consiglio, tutti infatti si sono fermati al di sotto della soglia del 3%. La sorpresa di queste consultazioni amministrative è rappresentata da Paolo Girotto, piazzatosi terzo alle spalle di Giordani e Peghin, che sostenuto dalla lista 3V (Vaccini vogliamo la verità) ha superato il 2% delle preferenze. Grande soddisfazione, espressa con messaggi su Facebook, del mondo 3V, no vax e no pass, per essere risultati la terza forza politica della città.

LA POLEMICA

Luca Lendaro di Tutta Nostra la città e Sal aveva tra i candidati consiglieri anche Daniela Ruffini che non entrerà in consiglio. «Siamo convinti che i risultati del voto debbano preoccupare moltissimo chi vuole una Padova più giusta soprattutto nel sociale ed ecologico. Avremo l'uomo solo al comando, il partito degli affari e l'assenza di qualunque opposizione - dice Lendaro -. Noi abbiamo provato a portare dei temi che interessano alle persone come nessuno ha fatto. Il nostro risultato ci conferma il bisogno di un'opposizione sociale e di un progetto politico che faccia sentire la voce di chi non è rappresentato. Ora ci rimbocchiamo le maniche ancor di più». Al debutto sulla scena politica Lorenzo Innocenti Torna Padova che puntualizza: «Le nostre elezioni sono quelle del 2027, queste sono state una buona base di partenza per attirare l'attenzione. Ogni voto ottenuto è guadagnato partendo da zero a differenza di quanti fanno politica da anni e sono sempre gli stessi - chiude -. Sapevamo che era un percorso lungo e ora cerchiamo di andare avanti. In ogni caso è stata un'esperienza bellissima per tutto il gruppo e una soddisfazione aver attirato persone libere, mi chiedo però se alle persone interessi ancora la politica considerato che si è recato al voto un padovano su due».

«Auguro a Giordani di fare un buon lavoro al servizio della città e abbia cura della fiducia che gli hanno dato i cittadini - afferma Francesca Gislon supportata dalla lista Francesca Gislon Sindaca -. Noi continueremo a lavorare con l'associazione Orizzonti e ci sentiamo molto sereni, abbiamo costruito rapporti umani nuovi e fatto ciò che andava fatto, chi ha votato ha fatto le proprie scelte ma sono grata di aver fatto questa esperienza». Deluso per il risultato Salim El Maoued , Padova di tutti. «Abbiamo lavorato tanto e avevamo nella nostra lista tanti giovani che si sono impegnati molto e nomi conosciuti come i candidati delle comunità straniere - osserva El Maoued -. Padova non ha voluto accettare la nostra proposta, evidentemente i tempi non sono ancora maturi. Certo speravamo di arrivare al 3% per portare in Comune un consigliere».

CONTINUITÁ

Domenico Minasola era sostenuto da Alleanza per Padova. «Siamo appena nati e sta bene il risultato ottenuto. La politica padovana ha oggi un riferimento di vero centro, non una lista mordi-e-fuggi. Le proposte da noi avanzate siano un contributo concreto per Padova. Emerge una triste disaffezione al voto, molti partiti sottolinea Minasola -. Hanno deluso in questi anni con promesse non mantenute o apparentamenti politicamente contraddittori o senza un dialogo diretto con i cittadini. Facciamo i nostri auguri al sindaco eletto, rispettiamo il risultato elettorale. Saremo sempre in prima linea conclude Minasola - per difendere i contenuti del nostro innovativo programma che è orientato all'ambiente ed allo sviluppo della persona. Non possiamo non riscontrare un risultato conservatore e non innovativo, del resto altri candidati sindaci non hanno avuto il coraggio di andare oltre lo scontro personale». In lizza c'era anche Chiara Zoccarato con la lista Alternativa, il partito nato verso la fine del 2021 da ex 5 Stelle presente sia alla Camera che al Senato. Zoccarato si è riservata di analizzare la situazione insieme al suo gruppo prima di rilasciare le sue considerazioni su questa tornata delle amministrative.