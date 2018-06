Dieci comuni padovani oggi scelgono il loro nuovo sindaco

di Camilla Bovo

È arrivato il giorno del voto per ben dieci Comuni della provincia padovana:. Alle urne sono chiamati 63.381 elettori, che dovranno recarsi in uno dei 74 seggi muniti di un documento d'identità e, ovviamente, della tessera elettorale. In caso di smarrimento o di esaurimento dello spazio disponibile sulla tessera, gli Uffici elettorali dei Comuni rimarranno a disposizione per tutta la giornata. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Subito dopo la conclusione delle operazioni di voto, inizierà lo scrutinio. In nove Comuni su dieci l'elezione sarà diretta: verrà nominato sindaco il candidato che avrà ottenuto la maggioranza deivoti, anche se relativa. Solo a Piove di Sacco, essendo l'unico Comune tra questi con più di 15mila abitanti, ci sarà il ballottaggio nel caso in cui alla tornata odierna un candidato sindaco non raggiunga la maggioranza assoluta delle preferenze. Nell'evenienza, infatti, gli elettori dovranno tornare alle urne tra due settimane, ovvero il prossimo 24 giugno. Ma come si vota? Nei nove Comuni con meno di 15mila abitanti è possibile tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista a lui collegata, o su entrambi. In ogni caso, infatti, il voto verrà riconosciuto sia al sindaco che alla sua lista. Discorso diverso per Piove di Sacco: si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco attribuendo il voto solo a lui, oppure tracciare un segno solo su una delle liste collegate o ancora sia sul candidato sindaco che su una delle liste a lui collegate. C'è anche la possibilità di esprimere il voto disgiunto, facendo un segno sia sul candidato sindaco che su una lista a lui non collegata. Ovviamente è anche possibile esprimere le preferenze, scrivendo il nome e il cognome dei candidati consiglieri della lista votata.I PROTAGONISTIMa chi sono i candidati sindaci dei dieci Comuni? A Borgo Veneto, Comune nato lo scorso febbraio dalla fusione di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige, la sfida è tra Michele Sigolotto (Borgo Veneto 3.0) e Daniela Bordin (Uniti per Borgo Veneto). A Casalserugo competono per la poltrona di sindaco Cristian Sartorato (Di Nuovo Insieme), Matteo Cecchinato (Per Casalserugo e Ronchi), Alberto Danieli (Casalserugo e Ronchi sì). A Codevigo si sfidano Valentina Agatea (Impegno Civico), Francesco Vessio (La Scelta), Claudio Mantovan (Movimento 5 Stelle). La lotta a Galzignano Terme è tra Claudio Comberti (Vivere Galzignano) e Riccardo Masin (Uniti per Galzignano Terme). A Maserà i candidati sindaco sono Alessandro Benetollo (Con i cittadini per Maserà-Bertipaglia), Filippo Gallocchio (M5S), Gabriele Volponi (Uniti per Maserà e Bertipaglia). A Megliadino San Vitale la scelta da fare è tra Massimo Mussolin (Uniti X Megliadino), Silvia Mizzon (Per Megliadino Civica Vitale) e Samuele Danese (Dignità e Rispetto). A Mestrino la corsa è a tre: Manuela Provenzano (M5S), Marco Agostini (Per Mestrino), Barbara Bano (Fare Comune). A Piove di Sacco si sfidano Chiara Patrizia Tardivello (Rifondazione Comunista), Andrea Recaldin (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), Davide Gianella (Piove Civica Lista per Corte Piove Democratica). A Solesino la corsa è a quattro: Elvy Bentani (Insieme per Solesino), Nicola Fusaro (Solesino è), Sandro Bardozzo (Nuovi orizzonti per Solesino e Arteselle) e Luigino Vanzetto (Solesino Paese Nostro). Infine a Villanova di Camposampiero la scelta è tra Cristian Bottaro (Rinnoviamo Villanova), Chiara Marcato (Villanova sei tu) e Denis Bettini (Lega).