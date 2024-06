PADOVA - Sono le elezioni più belle e veritiere quelle del sindaco del proprio capoluogo. Perché oltre all'appartenenza politica e ai programmi ci si confronta casa per casa, piazza per piazza e valgono i legami come allo stesso modo le antipatie.

Ebbene sono 115 i candidati in lizza per le poltrone di 52 Comuni, quasi la metà delle amministrazioni padovane. Sono sorretti da 145 elenchi nelle quali l'esercito dei candidati consiglieri segna 1.851 persone.

In questi territori vivono 317.028 persone il 34 per cento della popolazione. E gli elettori alle urne saranno 275.212 (135.903 uomini e 139.309 donne). Con una curiosità. Grazie a un decreto legge ratificato a gennaio il numero di primi cittadini a caccia del bis o del tris è aumentato di colpo.

Sono 4 le sfide nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, con possibile ballottaggio domenica 23 giugno tra i due sfidanti che raccoglieranno il maggior numero di voti. Però se al primo turno uno dei candidati conquistasse il 50% più uno dei consensi sarebbe proclamato sindaco al primo turno.

Lo scenario più invitante è Monselice dove la sindaca leghista Giorgia Bedin deve fronteggiare, oltre all'ala progressista con Giannino Scanferla, un avversario interno al centrodestra: Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno infatti dato il via libera alla candidatura del coordinatore provinciale azzurro Luca Callegaro, sindaco uscente di Arquà Petrarca. Derby casalingo.

Centrodestra diviso anche a Selvazzano dove si elegge il primo cittadino a dieci mesi dal commissariamento provocato dalla caduta di Giovanna Rossi che si ripresenta con il sostegno di Lega e Udc mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno scelto un amministratore navigato, Mariano Fuschi.

Anche il centrosinistra proporrà la dovuta candidatura: quella di Claudio Piron, espressione del Pd, e Ornella Sabbion per l'area ambientalista. Chiude l'elenco dei candidati l'avvocato Marco Destro, con una lista civica.

Le altre sfide a doppio turno sono in programma nella cintura cittadina. A Cadoneghe il sindaco uscente Marco Schiesaro, si riduce dallo scandalo delle multe inflitte dagli autovelox e poi cancellate, cerca il bis ma stavolta con il centrodestra compatto. Gli si contrappongono Paola Venturato, già assessore della giunta Schiavo, con le forze di centrosinistra ei civici Giulia De Campo ed Enrico Scacco.

A Rubano si è invece conclusa l'esperienza amministrativa della segretaria provinciale del Pd Sabrina Doni. Quindi corrono l'assessore uscente Chiara Buson, l'imprenditrice Francesca Dall'Aglio, uscita anzitempo dalla maggioranza e il presidente di Eurointerim Luigi Sposato, già candidato sindaco al comune di Padova, che ha raggruppato anche qui tutti i partiti di centrodestra.

Interessante la lotta a Camposampiero tra la sindaca uscente Katia Maccarrone, a caccia del terzo mandato, e Giovanni Torresin per il centrodestra; la corsa a tre di San Giorgio in Bosco dove il segretario provinciale della Lega Nicola Pettenuzzo, sfiduciato qualche mese fa da una parte della sua maggioranza, ritenta la scalata al municipio: avrà come avversari Fabio Zanfardin, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e autonomisti, e Alberto Scapin per il centrosinistra.

Il debutto di Santa Caterina d'Este, comune nato poche settimane fa dalla fusione tra Carceri e Vighizzolo d'Este vedrà contrapporsi per la poltrona di sindaco Tiberio Businaro e Claudio Paluan.

In una tornata elettorale caratterizzata dalla penuria di candidati in ben otto comuni - due nell'Alta, sei nella Bassa - si presenta un'unica lista. Mentre la media è di due liste a comune. Per essere eletti in blocco, sindaco e consiglieri dovranno superare lo sbarramento del quorum che la legge fissa nel 40% più uno degli elettori.