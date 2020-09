Elezioni comunali, i nuovi sindaci nei municipi della provincia di Padova

Elezioni comunali in Veneto, i risultati nei comuni della provincia di Padova. I nuovi sindaci.





Bovolenta. L'uscente Anna Pittarello è stata riconfermata sindaco alla guida della sua civica moderata "Bovolenta viva". Sfidava Emiliano Baessato, a capo della civica orientata a centrodestra "Voltiamo pagina", e Matteo Griggio, "Siamo Bovolenta", civica orientata a centrosinistra.



Campodarsego. Il sindaco eletto è Valter Gallo, succede all'uscente Mirko Patron. Ha corso con la lista di orientamento centrodestra, pur senza simboli, "Uno di voi" contro la civica "Si può fare" che candidava Paolo Fasolo.



Casale di Scodosia. Nella corsa a quattro vince Marcello Marchioro con 1.128 voti, sindaco reggente uscente con la lista "Ambiente Lavoro Salute" appoggiata dalla Lega.



Castelbaldo. Riccardo Bernardinello confermato per il bis. La sua lista Lineafutura per Castelbaldo, l'unica in lizza, ha ottenuto 692 voti.



Due Carrare: Confermato il sindaco uscente Davide Moro



Pernumia. Vince Marco Montin (ex vicesindaco) con 1.235 voti, il 55,71% di preferenze. Succede all'uscente Luciano Simonetto. Gli avversari Giuliano Pegoraro e Stefano Varotto hanno raccolto rispettivamente 739 voti (33,33%) e 243 (10,96%).



Sant'Angelo di Piove di Sacco. Guido Carlin è il nuovo sindaco, correva con la lista "Per Sant’Angelo, Celeseo e Vigorovea", orientata a centrodestra contro i due avversari Mariano Salmaso e Paolino Bedon.



Vighizzolo d'Este. Il nuovo sindaco è Ylenia Belluco Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA