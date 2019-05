di Luca Ingegneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Eleonora non voleva saperne di affrontare la chemioterapia . Era convinta di poter guarire con cure alternative e sperimentali. Per un'ora e mezza, davanti al Tribunale,, mamma della, ha difeso a spada tratta ladella. La donna, iper non aver sottoposto la ragazza ai cicli chemioterapici, ha scelto per la prima volta di parlare pubblicamente a quasi tre anni dalla tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. Il calvario di Eleonora inizia il 12 febbraio 2016 quando il medico di base, il dottor Renato Taglietti, ordina il ricovero urgente della diciassettenne.É lui per primo a parlare di sospetta leucemia. «Eleonora non voleva saperne di andare in ospedale ma il dottore ce l'ha ordinato. Se ci rifiutavamo era pronto a chiamare i carabinieri per un accompagnamento forzoso». Perché la ragazza era così riluttante?, il medico tedesco fautore della nuova medicina germanica assolutamente priva di validità scientifica e di idoneità terapeutica, e soltanto pochi mesi prima si erano rivolti al dottor Paolo Rossaro per curare un fastidioso dolore alla schiena. Il medico radiato dall'Ordine dopo aver sostenuto l'utilità di terapie alternative alla chemioterapia aveva prescritto una terapia di agopuntura.