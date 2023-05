PADOVA - Il caso Eidon Lab si è trasformato in una bolla di sapone. Il Gup Laura Alcaro, ieri mattina, ha sentenziato un non luogo a procedere per i ventiquattro imputati. Le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'evasione fiscale sono cadute. Dunque non ci sarà alcun processo, come invece aveva chiesto la Procura.

L'OPERAZIONE

Tutto era nato da un controllo dell'Agenzia delle Entrate in merito ai crediti d'imposta. Poi le indagini sono state sviluppate dalla Guardia di Finanza, anche attraverso una serie di intercettazioni telefoniche. Ma il giudice ha sposato in pieno la linea difensiva ed è arrivato il proscioglimento. Eidon Lab, la sede è a Ponte di Brenta, è un "organismo di ricerca, research & tecnology" che ha sviluppato la sua attività in ricerca industriale.

Secondo l'accusa avrebbe attinto al decreto legge 70 del 13 maggio 2011 che consente alle aziende di assegnare commesse di ricerca a strutture qualificate godendo di benefici a fondo perduto pari al 90% dell'investimento. E, sempre per l'accusa, Eidon Lab si sarebbe organizzata in maniera da truffare lo Stato e consentire l'evasione alle aziende che affidavano loro le commesse di ricerca. I clienti avrebbero effettuato normali investimenti, assicurando una percentuale del 20% all'organismo di ricerca allo scopo di far passare per prototipo quanto appena acquistato. Le stesse aziende acquisivano in questo modo un credito d'imposta nei confronti dello Stato pari al 90% della spesa sostenuta.

LA DIFESA

La Procura aveva anche messo in evidenza come la Eidon Lab non fosse un organismo di ricerca. Ma la difesa, in particolare l'avvocato Davide Druda attraverso il professore Ludovico Mazzarolli, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Udine, è invece riuscita a dimostrare l'esatto contrario. La società cooperativa costituita il 16 giugno 2011, sempre per l'accusa, avrebbe trasformato o mascherato operazioni industriali o commerciali in progetti di ricerca scientifica, soggetti per legge ad agevolazioni fiscali. Per centrare l'obiettivo si sarebbe avvalsa di un network di società con il compito di predisporre la documentazione necessaria a clienti e committenti per ottenere i benefici fiscali, e di emettere fatture verso la stessa Eidon Lab per operazioni inesistenti. Il carico fiscale accumulato dal network societario, tra il 2011 e il 2016, con l'emissione di fatture verso Eidon Lab sarebbe stato neutralizzato da crediti d'imposta inesistenti, costituiti dalla Scarl in favore delle società satellite.

Ma alla fine tutti sono stati prosciolti, comprese le cinque figure chiave con responsabilità in seno ad Eidon Lab e alle società collegate: Marco Santoro e la moglie Lucilla Lanciotti residenti a Padova, rispettivamente legale rappresentante di Eidon Lab e RQ Srl, Alessandro Manganelli Di Rienzo di Albignasego, amministratore unico di Eidon Kaires Srl, Giampiero Abbate con residenza in Austria, amministratore unico di Link Srl, e Cristina Vit di Buja (Udine) dipendente di Eidon Lab.