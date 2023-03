Este. «É andato in paradiso troppo presto». L'ultimo addio a Edoardo, morto a 18 anni durante un allenamento di boxe

ESTE (PADOVA) - Una folla commossa ha dato l'estremo saluto a Edoardo Zattin, il 18enne di Este morto a febbraio durante un allenamento di boxe. I funerali si sono celebrati oggi, venerdì 10 marzo, alla chiesa di S. Girolamo. La partecipazione è stata così numerosa che centinaia di persone si sono radunate anche all'esterno. Tantissimi i giovani venuti a testimoniare il loro affetto verso il loro Edo, da tutti riconosciuto come un ragazzo buono, generoso e sempre pronto ad aiutare il prossimo. C'erano i compagni di classe dell'istituto Atestino, i docenti del liceo Cattaneo di Monselice, gli amici del Redentore Basket e tanti giovani del quartiere Meggiaro di Este, dove Edoardo era cresciuto e aveva intessuto relazioni durature. Il parroco, don Roberto Cavazzana, ha ricordato: «Il suo sorriso era disarmante. Ora è in paradiso a preparare un posto per noi. Ma ci è andato troppo presto e il perché non lo sappiamo». Gli organi di Edoardo saranno trapiantati su sette pazienti.