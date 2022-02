CADONEGHE - Nascerà la prima realtà a livello nazionale di abitazioni in modalità casa zero. Entro il 2023 sarà realizzato nell'area di via Guido Franco il primo condominio intelligente in Italia: Nuove Residenze Daria sarà composto da 11 appartamenti in classe energetica A4. Accanto al nuovo complesso edilizio residenziale sarà realizzata dal Comune una nuova area verde ah hoc: si chiamerà il Parco del Bambino, un progetto virtuoso in termini di sostenibilità ambientale ad emissioni zero. La paternità di questo nuovo sistema prototipale è lo storico Gruppo Furlan Costruzioni, attivo da 60 anni, che ha sviluppato, assieme all'Università e, grazie al contributo dei fondi Por Fesr della Regione per il progetto di ricerca e sviluppo su nuove tecnologie sostenibili, un prodotto all'avanguardia capace di andare incontro alle sfide dei nostri giorni nell'abbattimento delle emissioni in atmosfera e dei costi energetici.



ALL'AVANGUARDIA

«Il condominio intelligente - dichiara Marco Furlan, titolare assieme ai fratelli dell'azienda di costruzioni - sarà altamente performante in termini di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, ma soprattutto visionario per il futuro del mercato residenziale privato. Siamo di fronte al primo condominio intelligente: un'abitazione che pensa a tutto e pone il benessere di chi ci abita. Queste case sono dotate di una tecnologia all'avanguardia per un nuovo modo di vivere abbattendo al massimo i consumi». Oltre alla difficile situazione causata dal Covid, si sta affacciando un periodo contrassegnato da due importanti emergenze: quella sull'aumento incontrollato dei costi di gas ed energia elettrica, che sono lievitati di oltre il 50% in un anno, e quella riguardante i cambiamenti climatici in atto che stanno generando eventi disastrosi e incontrollabili. «Questo ci porta ad operare per contenere il più possibile i consumi energetici nelle abitazioni - dice Furlan - e a ridurre quanto più possibile l'utilizzo di combustibili di qualsiasi natura essi siano. Le abitazioni moderne, dotate di eccellenti isolamenti e di impianti molto efficienti, offrono un enorme contributo, ma bisogna fare di più. Ci siamo quindi posti il problema di come fare in modo che tutte le abitazioni diventino virtuose e contengano il più possibile i consumi».

Da qui l'idea della Costruzioni Furlan: a gestire le abitazioni non deve essere chi vi abita, ma qualcuno di più competente. É perciò nata l'introduzione dell'intelligenza artificiale. «In sostanza conclude Furlan - non ci si dovrà più preoccupare di accendere e spegnere il riscaldamento, né di quanto si sta consumando, perché ci sarà un amico che pensa a tutto». Sul Parco del Bambino, realizzato dal Comune nell'area adiacente interviene il sindaco Marco Schiesaro: «Questo progetto, portato avanti da una realtà privata, sposa in pieno la filosofia che la nostra giunta ha deciso di adottare. Da un lato il rispetto dell'ambiente, con una particolare attenzione al contenimento delle emissioni, dall'altro il ricorso a una tecnologia domotica all'avanguardia, grazie al coinvolgimento di ricercatori dell'Università ma anche realtà produttive che operano nel territorio padovano e veneto». Il vicesindaco Devis Vigolo ha aggiunto che «il tandem pubblico privato che porterà alla nascita della residenza Daria, doterà il paese di una nuova area verde. Si chiamerà il Parco del Bambino perché riservata alla prima infanzia, circondata da alberi e con una zona giochi recintata».