«Troppe bugie da parte di Edeco: sono andato via e avanzo soldi»

di Nicola Munaro

BATTAGLIA TERME - Moses Kibuuka è un mediatore culturale. Per tre anni ha lavorato sotto l'ombrello di Edeco, la coop divora-appalti nella gestione dei migranti e che per quella gestione votata più al guadagno che alla soluzione di un'emergenza, è ora sotto inchiesta per truffa e corruzione. Prandina, poi Cona, Bagnoli, ancora Prandina e di nuovo Bagnoli, sono stati i suoi luoghi di lavoro fino al giugno scorso. Quando Moses, arrivato dall'Uganda nel 2007, si è licenziato. «Ero stanco delle...