Paola Egonu e Kasia Skorupa, fine della relazione

La giovane campionessa cittadellesesi sono lasciate: l'unione, svelata dalla schiacciatrice padovana in forza a Novara, si è sciolta poco prima delle festività natalizie. A pesare, SI dice, la differenza d'età: 20 anni per Egonu, 34 per la palleggiatrice polacca.La coppia si era formata nella stagione scorsa, quando le due giocatrici vestivano entrambe la casacca dell'. La rotttura è arrivata inaspettata. Tanto che nell'ambiente del volley si vociferarava di un imminente approdo di Skorupa a Monza, in attesa di essere raggiunta la prossima stagione dalla stessa Egonu. La polacca, infatti, è ancora alla caccia di una squadra in seguito allo scioglimento del rapporto con Novara al termine della scorsa stagione. Dopo una parentesi di allenamenti con le brasiliane del, è tornata in Europa e, risolto un piccolo problema al ginocchio, sarà pronta a tornare in campo per una nuova avventura.La Egonu, dal canto suo, non sembra risentire della crisi sentimentale. Nel giorno di Santo Stefano è stata mattatrice con 34 punti nel derby, alla fine perso, con Cuneo. Tutto da definire, invece, il suo futuro. A fine stagione potrà liberarsi da Novara con una way-out.