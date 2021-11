Carambola in A4, la vittima tornava dalla visita alla figlia in Svizzera

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - Tragedia della strada ieri alle 14.30 lungo l'autostrada A4 all'altezza del comune di Soave (Verona). Ha perso la vita un uomo di 70 anni, Dumitrache Condrache. Da tre anni viveva a Villanova di Camposampiero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale di Verona la vittima stava rientrando dalla Svizzera dove vive una sua figlia, quando all'improvviso si è imbattuto in un tremendo incidente che non gli ha dato scampo.

LA DINAMICA

Il 70enne, che aveva festeggiato il compleanno il 23 ottobre, viaggiava a bordo di un'utilitaria in direzione Montebello. Lo schianto ha coinvolto in tutto cinque auto. Pare che Dumitrache Condrache, considerato un eccellente automobilista, abbia tamponato violentemente un furgone. Nella carambola la sua auto ormai fuori controllo è finita nell'altra corsia dove è stata presa in pieno da un'altra vettura in transito. Il settantenne è rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'auto. Mentre la viabilità lungo il tratto autostradale è andata letteralmente in tilt, sul luogo dell'incidente si sono portati i soccorritori.

I vigili del fuoco, non senza fatica sono riusciti a farsi largo nell'abitacolo e hanno estratto l'uomo. I sanitari si sono subito resi conto che il suo quadro clinico era ormai compromesso. Dopo inutili tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Nella paurosa carambola si è registrato anche un ferito lieve che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dell'incidente mortale è stata messa al corrente l'autorità giudiziaria scaligera che ha disposto il sequestro di tre dei cinque mezzi coinvolti, compresa l'auto del deceduto. Gli agenti della sottosezione della Stradale di Verona Sud al momento non escludono alcuna ipotesi. La vittima potrebbe essere stata tradita da un improvviso malore. Non vengono per ovvi motivi escluse le ipotesi legate ad una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità che avrebbero portato al tamponamento contro il furgone.



IL CORDOGLIO

Della vicenda è al corrente il sindaco di Villanova di Camposampiero, Cristian Bottaro: «È sempre doloroso commentare il decesso di una persona. Sinceramente non conoscevo di persona Dumitrache. Non posso che trasmettere la mia vicinanza ai suoi familiari più stretti in un momento così delicato e doloroso». La notizia dell'incidente mortale nella tarda serata di ieri è giunta anche in Romania, nella piccola cittadina di Matca nel distretto di Galati dove la vittima era cresciuta. Per conoscere la data delle esequie sarà necessario attendere il nullaosta della magistratura.