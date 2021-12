Due intere scuole chiuse nel Padovano, troppi contagi. Sono 300 le classi in quarantena

PADOVA - La scuola media Diego Valeri di Villa del Conte e l'asilo parrocchiale di Saonara sono stati chiusi. Troppi i contagi verificatisi nei due istituti della provincia, da qui la decisione dell'Ulss 6 Euganea di serrare i portoni delle due scuole per riaprirli dopo l'Epifania. «Ultimamente i bambini sono i più colpiti dall'infezione, per questo è importante vaccinarli» ha commentato Maria Chiara Corti, direttrice socio-sanitaria dell'Ulss.

In tutta la provincia sono 300 le classi al momento in quarantena. Oggi, 18 dicembre, sono cominciate nel Padovano le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sette le linee vaccinali aperte alla Fiera, una all'hub di Cittadella e un'altra in quello di Este.