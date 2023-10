PADOVA - Ma quale isolamento dietro alle sbarre? Quindici detenuti della casa di reclusione Due Palazzi, da gennaio a ottobre del 2021, hanno potuto comunicare con l’esterno grazie a decine di telefoni cellulari.

Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per i 15 carcerati e a febbraio dovranno comparire davanti al Gup. Il reato a loro contestato è l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione e la pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni.

LE INDAGINI

In soli dieci mesi nel penitenziario sono stati sequestrati quindici tra apparecchi e schede. I telefoni sono arrivati in carcere con una semplicità disarmante. L’inchiesta della Procura è stata sviluppata attraverso un rigoroso esame dei tabulati. É emerso come questi cellulari di provenienza illecita siano passati di mano in mano a seconda delle esigenze.

IL MECCANISMO

Il continuo andirivieni di detenuti che usufruiscono di permessi per uscire dal carcere, favorisce queste attività illecite. E poi i telefoni cellulari sono stati introdotti in carcere con la compiacenza di amici e parenti dei reclusi. Come nel caso di Sara Naggara che ha patteggiato la pena di 8 mesi, per avere consegnato un apparecchio con relativa Sim a un detenuto con cui aveva una relazione sentimentale. Ma il tunisino, dietro alle sbarre per reati legati allo spaccio, è stato assolto: non è stato dimostrato che il telefonino fosse per lui.

CHI SONO

Tra gli imputati figurano autentici pezzi da novanta come il serbo Dragan Miladinovic, 34 anni, condannato a 18 anni di reclusione per il delitto del nomade Matteo Venturini, ritrovato agonizzante nelle acque del Tergola, a Vigonza, o il romeno Ionut Razvan Popa, di 37 anni, nei guai per lo spaccio di droga sintetica al Due Palazzi, oppure Marco Beniamino Brioschi, 55 anni, broker e banchiere d’assalto, nonché inventore di una banca internazionale che esisteva solo nella sua fantasia, o ancora l’affiliato alla ‘ndrangheta Tobia De Antoni, 44 anni, di San Vito al Tagliamento.

Completano l’elenco Ivan Baricevic, 34 anni, di San Daniele del Friuli, Usman Hasan Malik, pakistano di 29 anni, Andrei Filip, romeno 27enne, Sheval Ramadani, macedone di 37 anni, Amin Er Raouy, 29 anni, di San Giovanni Rotondo, Stefano Furlan, 39 anni, di Monfalcone, i tunisini Nabil Afsa, 38 anni, Habli Sahbi, 32enne, e Nizar Boughanmi, 37 anni, Bujar Sadiki, kosovaro di 45 anni e Georgian Boby Padurariu, romeno di 37 anni.