Si schianta con la moto e rimane incastrato sotto l'auto, ferito grave

DUE CARRARE (PADOVA) - Si schianta con la moto e rimane incastrato sotto un'auto. Grave incidente alle 16.30 in via Campolongo a Due Carrare. Prima l'incidente tra una moto e una vettura e poi il motociclista incastrato sotto. I vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di liberarlo, mentre l'elisoccorso è pronto per trasportarlo all'ospedale di Padova. Sul posto i carabinieri e la polizia locale che stanno cercando di gestire il traffico visto che la strada è bloccata.