DUE CARRARE - I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Conselvana a Due Carrare per un'auto finita rovesciata: ferita una donna. I pompieri arrivati da Abano, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la conducente era già stata presa in cura dal personale del Suem. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA